Neue Elektroflotte im MVZ Freiberg

Freiberg
Elektro-Mobilität im Gesundheitswesen: Das Medizinische Versorgungszentrum Freiberg integriert E-Autos für Hausbesuche und Weiterbildungen. Welche Auswirkungen hat das auf die täglichen Abläufe?
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Freiberg hat zwei Benzinfahrzeuge durch moderne Elektro-Autos ersetzt. Die neuen E-Fahrzeuge stehen ab sofort für Hausbesuche, Weiterbildungen und Fahrten zu anderen Praxen zur Verfügung. Sie werden von der Betriebsleiterin sowie den Therapeutinnen und Therapeuten genutzt. Das teilte Claudia Steinbach,...
