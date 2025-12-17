Neue Karten zeigen Hochwasserrisiken an der Freiberger Mulde

Freiberg
Die Landesverwaltung der Talsperren in Sachsen hat das Info-Material an betroffene Kommunen gegeben. Was daran neu ist.
Die Landesverwaltung der Talsperren in Sachsen hat neue Hochwasserrisikokarten für die Freiberger Mulde an betroffene Gemeinden übergeben, etwa Rechenberg-Bienenmühle, Dorfchemnitz, Mulda und die Stadt Frauenstein. Die Übergabe erfolgte am Dienstag, 16. Dezember. Die Karten berücksichtigen bauliche Veränderungen und hydrologische Daten. Sie...
