MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Freiberger Mulde ist nicht immer so zahm wie auf dem Bild bei Hilbersdorf.
Die Freiberger Mulde ist nicht immer so zahm wie auf dem Bild bei Hilbersdorf. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die Freiberger Mulde ist nicht immer so zahm wie auf dem Bild bei Hilbersdorf.
Die Freiberger Mulde ist nicht immer so zahm wie auf dem Bild bei Hilbersdorf. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Neue Karten zeigen Hochwasserrisiken an der Freiberger Mulde
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesverwaltung der Talsperren in Sachsen hat das Info-Material an betroffene Kommunen gegeben. Was daran neu ist.

Die Landesverwaltung der Talsperren in Sachsen hat neue Hochwasserrisikokarten für die Freiberger Mulde an betroffene Gemeinden übergeben, etwa Rechenberg-Bienenmühle, Dorfchemnitz, Mulda und die Stadt Frauenstein. Die Übergabe erfolgte am Dienstag, 16. Dezember. Die Karten berücksichtigen bauliche Veränderungen und hydrologische Daten. Sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
4 min.
Satire zum Wochenende: Der Advent naht mit seinen Irrungen und Wirrungen - auch in Mittelsachsen
Original bergmännisch im Erzgebirge: Das sind alles Security!
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Ursache dafür könnten sprachliche Wandlungen sein.
Steffen Jankowski
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
30.10.2025
2 min.
Rechenberg-Bienenmühle: Endlich eine sanierte Ortsdurchfahrt für Rechenberg in Sicht
Die Ortsdurchfahrt Rechenberg der Muldentalstraße soll nun tatsächlich saniert werden.
Nachdem sich im vergangenen Jahr die Ausbaupläne für den letzten unsanierten Kilometer der Muldentalstraße zerschlugen, kommt jetzt Bewegung in die Sache.
Siiri Klose
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel