Neue Löwenfigur von Freiberger Porzellan: Kunst trifft Tradition

Freiberg
Das Unternehmen Freiberger Porzellan präsentiert „Ottos Löwe mit Maus“. Eine kunstvolle Figur, inspiriert vom Freiberger Silberweg.
Das Unternehmen Freiberger Porzellan bringt „Ottos Löwe mit Maus“ heraus. Vorbild ist die lebensgroße Löwenskulptur des Künstlers Joscha Bender (Mönchengladbach) am Rathausgiebel – sie gehört zum bei Einwohnern und Touristen beliebten Silberweg. Die Figur entsteht laut Geschäftsführerin Cornelia Mitzlaff in aufwendiger Handarbeit aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.