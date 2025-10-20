Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Neue Löwenfigur von Freiberger Porzellan: Kunst trifft Tradition
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unternehmen Freiberger Porzellan präsentiert „Ottos Löwe mit Maus“. Eine kunstvolle Figur, inspiriert vom Freiberger Silberweg.

Das Unternehmen Freiberger Porzellan bringt „Ottos Löwe mit Maus“ heraus. Vorbild ist die lebensgroße Löwenskulptur des Künstlers Joscha Bender (Mönchengladbach) am Rathausgiebel – sie gehört zum bei Einwohnern und Touristen beliebten Silberweg. Die Figur entsteht laut Geschäftsführerin Cornelia Mitzlaff in aufwendiger Handarbeit aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
3 min.
Vogelgrippe auf dem Vormarsch - Kraniche stark betroffen
Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. (Symbolbild)
Wegen der Vogelgrippe werden 15.000 Tiere im Südwesten getötet – und das Risiko für weitere Ausbrüche ist laut Experten hoch.
23.09.2025
2 min.
Freiberg: Gestohlene Maus an der Silberweg-Figur Kurfürstin Anna wird ersetzt
Bei Kurfürstin Anna in der Freiberger Altstadt schaute eine kleine freche Maus vorbei.
Nach dem Diebstahl der Bronze-Maus an der beliebten Silberweg-Figur Kurfürstin Anna in Freiberg sorgte kurzzeitig eine Plastikmaus für Schmunzeln.
Heike Hubricht
24.10.2025
6 min.
Vogelgrippe breitet sich aus – Wie gefährlich ist das?
Nach Vogelgrippe-Ausbrüchen in zwei Geflügelhaltungen in Vorpommern mussten rund 150.000 Tiere gekeult werden. (Archivbild)
Zehntausende Hühner, Gänse und Puten müssen gekeult werden, Kraniche verenden – die Vogelgrippe breitet sich derzeit ungewöhnlich stark aus. Was man nun wissen muss.
22.10.2025
1 min.
Lichtensteiner Bäckerei wird geschlossen: „Vielen Dank für die leckersten Brötchen der Welt“
Bäckermeister Michael Tröger präsentierte hier 2007 seine leckeren Brötchen.
Die Bäckerei Hüttel im Ortsteil Callnberg ist nur noch wenige Tage geöffnet.
Bernd Appel
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
17.09.2025
2 min.
Kurfürstin Anna wartet auf ihre Maus: Wann kehrt die Mini-Plastik nach Freiberg zurück?
Die Maus vor der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wurde im Juni gestohlen.
Die Figur Kurfürstin Anna am beliebten Freiberger Silberweg bekommt bald ihr fehlendes Detail wieder.
Heike Hubricht
Mehr Artikel