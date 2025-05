Neue Wartungshalle in Neuhausen eröffnet: Nutzfahrzeugservice investiert 1,2 Millionen Euro

Die alte Werkstatt in Neuhausen stammt aus DDR-Zeiten und war zu klein. Die neue Halle bietet nun mehr Raum. Wie sieht die Zukunft der alten Werkstatt aus?

Sie ist 11 Meter breit und 40 Meter lang: die neue Wartungshalle des Unternehmens Nutzfahrzeugservice Am Schwartenberg in Neuhausen. Binnen sieben Monaten wurde die Halle für rund 1,2 Millionen Euro errichtet. Geschäftsführer Kay Walther betont den modernen Stand der Technik, in die rund 250.000 Euro investiert wurden. Vor rund 100 Gästen zur...