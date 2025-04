Neue Windräder, neue Solarparks - wohin geht die ganze Energie in Mittelsachsen?

In Mittelsachsen und dem Erzgebirge geht es derzeit in unzähligen Gemeinden um Bauanträge für Windkraft- oder Solaranlagen. Wie viel von dem so erzeugten Strom wird derzeit verwendet?

Windräder und Solarparks - in den Stadt- und Gemeinderäten sind sie jetzt häufig Thema. Seit 2022 stellten verschiedene Investoren insgesamt 41 Bauanträge und neun Voranfragen für die Errichtung von Windrädern. Für Photovoltaik-Freiflächenanlagen gibt es seit 2022 35 Bauanträge und Vorbescheide in Mittelsachsen. „Zwei von diesen Anlagen...