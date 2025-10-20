Neuer Anlauf im Prozess um tödlichen Unfall am Freiberger Tierheim

Ein erster Termin im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall im Mai war geplatzt. Das Landgericht Chemnitz will nun am Donnerstag über die Berufung der Angeklagten verhandeln.

Das Landgericht Chemnitz unternimmt einen neuen Anlauf im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall, der sich am 30. Januar 2023 in der Nähe des Freiberger Tierheims auf der Straße Münzbachtal ereignet hat. Über die Berufung der Angeklagten soll am Donnerstag ab 9 Uhr verhandelt werden; für den 4. November ist ein Fortsetzungstermin...