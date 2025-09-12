Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Volkmar Kuhn (m.) wurde von Till Pietzcker (l.) und Dominik Schulz (r.) zum Direktor ernannt.
Volkmar Kuhn (m.) wurde von Till Pietzcker (l.) und Dominik Schulz (r.) zum Direktor ernannt. Bild: SMJus/Daniel Meißner
Volkmar Kuhn (m.) wurde von Till Pietzcker (l.) und Dominik Schulz (r.) zum Direktor ernannt.
Volkmar Kuhn (m.) wurde von Till Pietzcker (l.) und Dominik Schulz (r.) zum Direktor ernannt. Bild: SMJus/Daniel Meißner
Freiberg
Neuer Direktor für Amtsgericht Freiberg steht fest
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volkmar Kuhn hat bereits an einigen sächsischen Gerichten Recht gesprochen. Am Montag kann er sein Amt in Freiberg antreten.

Das Freiberger Amtsgericht bekommt einen neuen Direktor: Ab Montag, dem 15. September, wird Volkmar Kuhn zum Direktor ernannt, teilt das Justizministerium Sachsen mit. Der gebürtige Görlitzer folgt damit dem langjährigen Direktor Jochen Sell, der am 30. Juni dieses Jahres in den Ruhestand gegangen ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
4 min.
Fünf Mann, ein Rathaus: Wer spielt welchen Trumpf bei der Freiberger OB-Wahl-Debatte?
Steve Ittershagen (o.l.), Philipp Preißler (o.m.), Christian Pudack (o.r.), Stefan Krinke (u.l.) und Jens Uhlemann (u.r.) haben bei der Wahldebatte der „Freien Presse“ ihre Positionen klar gemacht.
Freiberg steht mit der OB-Wahl am 28. September vor einer Richtungsentscheidung. Das Interesse an den fünf Kandidaten und ihren Positionen ist groß. Aber wer punktet eigentlich womit?
Cornelia Schönberg
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
02.07.2025
1 min.
Neuer Amtsgerichtsdirektor für Freiberg gesucht
Jochen Sell hatte das Amtsgericht Freiberg seit Dezember 2008 geleitet.
Der Posten von Jochen Sell ist vakant - der 65-jährige Falkenauer ist in Rente.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel