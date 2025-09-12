Neuer Direktor für Amtsgericht Freiberg steht fest

Volkmar Kuhn hat bereits an einigen sächsischen Gerichten Recht gesprochen. Am Montag kann er sein Amt in Freiberg antreten.

Das Freiberger Amtsgericht bekommt einen neuen Direktor: Ab Montag, dem 15. September, wird Volkmar Kuhn zum Direktor ernannt, teilt das Justizministerium Sachsen mit. Der gebürtige Görlitzer folgt damit dem langjährigen Direktor Jochen Sell, der am 30. Juni dieses Jahres in den Ruhestand gegangen ist.