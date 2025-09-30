Neuer Spendenrekord beim 21. Freiberger Nepallauf

Freiberg
Sage und schreibe 66.091 Runden sind auf der Laufbahn der Rülein-Sportanlage am Meißner Ring in Freiberg gelaufen worden.
Eine Strecke von 26.436,4 Kilometern sind Läuferinnen und Läufer beim 21. Nepallauf am Wochenende in Freiberg gelaufen. 66.091 Runden á 400 Meter sind erfasst worden. Ziel der 48-stündigen Laufveranstaltung war es, soviel Spendengeld wie möglich für Bildungsprojekte in der Region Gati (Nepal) zu sammeln. In diesem Jahr sind mehr als 1400...
