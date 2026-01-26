MENÜ
Im Ehrenhain Dittersbach wird am Dienstag der Opfer des KZ-Todesmarsches gedacht, Archivbild.
Im Ehrenhain Dittersbach wird am Dienstag der Opfer des KZ-Todesmarsches gedacht, Archivbild.
Freiberg
Neuhausen erinnert am Ehrenhain Dittersbach an Opfer eines Todesmarsches
Redakteur
Von Heike Hubricht
0:00 Anhören

Am Ehrenhain in Oberdittersbach, Gemeinde Neuhausen im Erzgebirge, wird am 27. Januar an Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Der Opfer des Nationalsozialismus wird am Dienstag, 27. Januar, am Ehrenhain in Oberdittersbach gedacht. Das kündigte Neuhausens Bürgermeister Andreas Drescher an. Treffpunkt der Teilnehmer ist 10.45 Uhr, Beginn 11 Uhr. Der Ort erinnert an einen Todesmarsch im Jahr 1945. Vom 26. April bis 7. Mai waren Häftlinge aus dem KZ Neu-Staßfurt in einer...
Mehr Artikel