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Martha, Gitta Barthel, Darin, Ian, Elio, Kuno und Lotta (v.l.) und das Neuhausener Smoothie-Bike.
Martha, Gitta Barthel, Darin, Ian, Elio, Kuno und Lotta (v.l.) und das Neuhausener Smoothie-Bike. Foto: Undine Weise
Martha, Gitta Barthel, Darin, Ian, Elio, Kuno und Lotta (v.l.) und das Neuhausener Smoothie-Bike.
Martha, Gitta Barthel, Darin, Ian, Elio, Kuno und Lotta (v.l.) und das Neuhausener Smoothie-Bike. Foto: Undine Weise
Freiberg
Neuhausen im Erzgebirge: 86-jähriger Tüftler baut Smoothie-Bike für Kinderhaus
Redakteur
Von Heike Hubricht
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Das Evangelische Kinderhaus „Vier Jahreszeiten“ Neuhausen erhielt ein ungewöhnliches Geschenk. Sozusagen ein Mehrgenerationen-Geschenk. Premiere des Rads ist beim Kinderfest zum Nussknackerfest.

Radeln und mixen: Mit einem ungewöhnlichen Geschenk ist im Evangelischen Kinderhaus „Vier Jahreszeiten“ im erzgebirgischen Neuhausen schon jetzt das 25-jährige Bestehen eingeläutet worden. Der Neuhausener Werner Fröse und Undine Weise von der örtlichen Touristinformation übergaben ein selbstgebautes Smoothie-Bike an Kinder und...
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