Neuhausen im Erzgebirge: 86-jähriger Tüftler baut Smoothie-Bike für Kinderhaus

Das Evangelische Kinderhaus „Vier Jahreszeiten“ Neuhausen erhielt ein ungewöhnliches Geschenk. Sozusagen ein Mehrgenerationen-Geschenk. Premiere des Rads ist beim Kinderfest zum Nussknackerfest.

Radeln und mixen: Mit einem ungewöhnlichen Geschenk ist im Evangelischen Kinderhaus „Vier Jahreszeiten“ im erzgebirgischen Neuhausen schon jetzt das 25-jährige Bestehen eingeläutet worden. Der Neuhausener Werner Fröse und Undine Weise von der örtlichen Touristinformation übergaben ein selbstgebautes Smoothie-Bike an Kinder und...