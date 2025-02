Neuhausen im Erzgebirge: Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle

Am Sonntagnachmittag kam es zum Brand einer Lagerhalle im Dittersbacher Weg in Neuhausen im Erzgebirge. Zwei Kinder meldeten sich bei der Polizei.

Großeinsatz der Feuerwehren in Neuhausen: Am Sonntag gegen 14.50 Uhr kam es zum Brand einer Lagerhalle im Dittersbacher Weg. In dieser Halle lagerten laut Polizei Stroh- und Heuballen sowie landwirtschaftliche Geräte. Die Feuerwehr konnte den Brand in den Morgenstunden des Montags vollständig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. „Der...