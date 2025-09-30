Neuhausen im Wanderfieber: Eine Herbstwanderwoche im Erzgebirge voller Überraschungen

Am 4. Oktober startet die Herbstwanderwoche „Rund um den Schwartenberg“. Höhepunkt ist eine neue Sternwanderung. Weitere Ziele: Heidersdorf, Holzhau, Deutschneudorf, Cämmerswalde.

Die vierten Herbstwanderwochen „Rund um den Schwartenberg“ warten erneut mit einer Überraschung auf: Am Sonntag, 5. Oktober, 9 Uhr, startet die Sternwanderung um Neuhausen. Vier Wandergruppen werden von verschiedenen Startpunkten aus früh loslaufen - das Ziel wird das Nußknackermuseum in Neuhausen sein.