Beliebter Termin: Die Herbstwanderwoche in und um den Schwartenberg in Neuhausen im Erzgebirge.
Beliebter Termin: Die Herbstwanderwoche in und um den Schwartenberg in Neuhausen im Erzgebirge. Bild: Undine Weiße
Freiberg
Neuhausen im Wanderfieber: Eine Herbstwanderwoche im Erzgebirge voller Überraschungen
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 4. Oktober startet die Herbstwanderwoche „Rund um den Schwartenberg“. Höhepunkt ist eine neue Sternwanderung. Weitere Ziele: Heidersdorf, Holzhau, Deutschneudorf, Cämmerswalde.

Die vierten Herbstwanderwochen „Rund um den Schwartenberg“ warten erneut mit einer Überraschung auf: Am Sonntag, 5. Oktober, 9 Uhr, startet die Sternwanderung um Neuhausen. Vier Wandergruppen werden von verschiedenen Startpunkten aus früh loslaufen - das Ziel wird das Nußknackermuseum in Neuhausen sein.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel