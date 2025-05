Niederbobritzsch bekommt ein neues Ortszentrum - den Biberplatz

Der Eröffnungstermin für den neuen Mehrgenerationenplatz steht. Dass er gebaut wurde, ist besonders einigen Gemeinderatsmitgliedern zu verdanken.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die namenlose Wiese gegenüber vom Edeka in Niederbobritzsch zum „Biberplatz“ wird. Denn so soll der Spielplatz heißen, der derzeit auf der Baustelle Form annimmt. Es gibt auch schon einen Eröffnungstermin: René Straßberger, der Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf, lädt am 11. Juni ab 15 Uhr zur...