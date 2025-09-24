Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Niederbobritzsch gerufen worden.
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Niederbobritzsch gerufen worden.
Freiberg
Niederbobritzsch: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt
Von Babette Philipp
In Niederbobritzsch kam es zu einem folgenschweren Unfall. Ein Jugendlicher musste ins Krankenhaus. Wie konnte es dazu kommen?

Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Niederbobritzsch schwer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: Gegen 18.40 Uhr war der 43-jährige Fahrer eines Pkw Seat auf der Talstraße unterwegs. Aus unbekanntem Grund fuhr der Seat-Fahrer an den rechten Fahrbahnrand und verlangsamte das Fahrzeug. Ein...
