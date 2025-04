Noch kein Haushalt für Freiberg: Gelder für Straßenbau werden benötigt

Auf den Freiberger Straßen wird eifrig gebaut. Doch muss das auch bezahlt werden.

Der Freiberger Stadtrat hat in seiner Sitzung vergangene Woche mehrere Beschlüsse zum Fortgang von Straßenbauarbeiten im Stadtgebiet gefasst. Hintergrund dafür sind einzugehende finanzielle Verbindlichkeiten in der noch haushaltslosen Zeit. So wurden beispielsweise Gelder in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro für die Dammstraße freigegeben....