Das Amtsgericht in Freiberg. Hier wird in der kommenden Woche wieder verhandelt. Bild: Wieland Josch
Das Amtsgericht in Freiberg. Hier wird in der kommenden Woche wieder verhandelt. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Nötigung, Körperverletzung und sexueller Missbrauch: Was am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Redakteur
Von Wieland Josch
Zwei Fälle stechen in dieser Woche besonders aus den Verhandlungen am Amtsgericht hervor.

Vor allem zwei Verhandlungen sind es, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg von besonderem Interesse sein dürften. Am Montag steht ab 9 Uhr ein Mann wegen Körperverletzungen, Nachstellung, Nötigung und Beleidigung vor Gericht. Er soll mehrfach gegen ein gerichtliches Kontaktverbot verstoßen, eine Person zu weiteren Gelegenheiten...
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
16:30 Uhr
4 min.
Verhandlung wegen sexuellem Missbrauch am Amtsgericht Freiberg: „Er war mein bester Freund!“
Sexueller Missbrauch fügt Kindern körperliche und psychische Schmerzen zu.
Es ging um eine schwere Straftat und um verratenes Vertrauen. Die Richterin stellte aber noch eine ganz andere Frage: Warum bekommen Kinder nach einem Missbrauch nicht sofort therapeutische Hilfe?
Wieland Josch
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
11.10.2025
3 min.
Versuchte Brandstiftung, Körperverletzungen und Diebstähle: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Freiberg
Das Amtsgericht Freiberg hat derzeit seinen Sitz in der Heinrich-Heine-Straße 15.
Die „Freie Presse“ stellt ausgewählte Verhandlungen vor, die für die Woche ab 13. Oktober angekündigt sind. Sie finden öffentlich am Amtsgericht Freiberg, Heinestraße 15, statt.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel