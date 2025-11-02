Nötigung, Körperverletzung und sexueller Missbrauch: Was am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird

Zwei Fälle stechen in dieser Woche besonders aus den Verhandlungen am Amtsgericht hervor.

Vor allem zwei Verhandlungen sind es, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg von besonderem Interesse sein dürften. Am Montag steht ab 9 Uhr ein Mann wegen Körperverletzungen, Nachstellung, Nötigung und Beleidigung vor Gericht. Er soll mehrfach gegen ein gerichtliches Kontaktverbot verstoßen, eine Person zu weiteren Gelegenheiten...