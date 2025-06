Nossen: 71-Jährige um 3400 Euro betrogen

Die Frau war auf einen Internetbetrug hereingefallen.

Nossen.

Unbekannte haben eine Frau aus Nossen am Telefon um rund 3400 Euro betrogen. Wie der Polizei am Pfingstmontag bekannt wurde, surfte die 71-Jährige im Internet, als eine Anzeige auf ihrem Bildschirm auftauchte mit der Behauptung, dass der Rechner gesperrt sei. Die Seniorin wurde aufgefordert, eine angebliche Service-Nummer von Microsoft anzurufen, was sie tat. Die Angerufenen spielten ihr anschließend vor, dass Unbekannte Zugang zu ihrem Bankkonto erlangt hätten. Sie forderten die Herausgabe von TANs, angeblich um das Konto zu schützen. Die Frau übermittelte zwei Codes, wurde später aber misstrauisch und kontaktierte ihre Bank. 3400 Euro waren von ihrem Konto abgebucht worden. Die Seniorin informierte die Polizei. (fp)