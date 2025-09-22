Nossen: Die unmöglichen Dörfer vom Kloster Altzella

Wie funktionierte ein Klosterdorf und wie lebte man in der klösterlichen Grundherrschaft? Ein Vortrag gibt Antworten.

Nossen.

Ora et labora – Bete und arbeite!, so lautete das Motto der Zisterzienser von Altzella. Zwischen eigener Handarbeit und Gebet waren Einnahmen aus der Arbeit abhängiger Bauern nicht vorgesehen. Und doch bezogen die Mönche von Altzella Abgaben aus drei Städten und etwa 200 Dörfern. Wie es dazu kam, wie so ein Klosterdorf funktionierte und wie man in der klösterlichen Grundherrschaft zwischen Lommatzsch und Freiberg lebte, davon berichtet Historiker Dr. Peter Dänhardt in seinem Vortrag „Unmögliche Dörfer. Die Grundherrschaft des Klosters Altzella“ am 28. September, 15 Uhr in der Schreiberei. Die Veranstaltung reiht sich ein in das Jubiläumsjahr anlässlich des Einzugs der ersten Mönche in Altzella vor 850 Jahren. (fp)