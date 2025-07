Nossen: Kleinbus schleudert auf A 4 gegen Leitplanke

Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt: Sachschaden: 55.000 Euro

Nossen.

Ein Kleinbus ist auf der A 4 zwischen Dresden und Chemnitz gegen die Leitplanke geschleudert. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr am Montagnachmittag der 38-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses den linken Fahrstreifen der Autobahn 4 in Richtung Chemnitz. Ungefähr zwei Kilometer nach dem Autobahndreieck Nossen geriet der Mercedes auf regennasser Fahrbahn plötzlich ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, heißt es weiter. Danach schleuderte der Kleinbus wieder nach links und blieb auf der linken Fahrspur stehen. Bei dem Unfall wurde ein Mitfahrer (56) leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55.000 Euro. (fp)