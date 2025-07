Nur 3 von 16 Wallboxen für E-Autos vermietet: So kommen Interessenten in Freiberg zum Anschluss

Bei den Mietern der Städtischen Wohnungsgesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft Freiberg hält sich das Interesse an Ladesäulen in Grenzen. Was unternehmen die Großvermieter?

Das Urteil von Lea Schulze-Bothe ist eindeutig: „Die Ladesäulen auf dem Parkplatz am Franz-Kögler-Ring in Freiberg sind eine tolle Sache." Die 26-Jährige war zur Einweihung der Anlage im September 2022 die erste Mieterin gewesen, die ihr Elektroauto angesteckt hatte. 44 der insgesamt 99 Pkw-Stellplätze könnten mit einem Stromanschluss...