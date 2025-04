Nur noch zwei von 15 Händlern auf dem Wochenmarkt Brand-Erbisdorf: Wo sind denn die anderen?

Fleisch und Fisch kann man noch kaufen - auf dem Marktplatz in Brand-Erbisdorf. Obst, Gemüse und Schuhe gibt’s nicht mehr. Was sind Gründe - und was die Lösung? Ein Besuch vor Ort gibt Aufschluss.

„Fischfilet mit Kartoffelbrei. Das gibt's bei uns jeden Mittwoch." Es ist Mittwochmittag auf dem Marktplatz von Brand-Erbisdorf. Zwei Verkaufsautos stehen dort - links der Burkersdorfer Fleischer, rechts die Eppendorfer Fischspezialitäten. Vor beiden Autos stehen jeweils sechs, sieben Kunden und warten, bis sie dran sind.