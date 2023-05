Nur wenig freie Plätze für Asylsuchende in Mittelsachsen

Nach wie vor sind die Platzkapazitäten zur Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Mittelsachsen knapp bemessen. Von 2676 Plätzen sind nach jüngsten Angaben der Kreisverwaltung noch 354 belegbar. In diesen Zahlen eingeschlossen sind sowohl Wohnungen wie auch Gemeinschaftsunterkünfte. Zugleich sind mehr als 300 Plätze in...