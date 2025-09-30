„Oasen im Osten“ – Frank Richter stellt in Freiberg sein neues Buch vor

Freiberg
Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit kommt Frank Richter nach Freiberg. Der Publizist gibt neue Einblicke in Ostdeutschland.
Freiberg erwartet am Donnerstag, 2. Oktober, den bekannten Frank Richter: Der Publizist und frühere Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung liest in der Rösterei Café Momo, Korngasse 3, aus seinem neuen Buch „Oasen im Osten – Entdeckungen in den neuen Ländern“. Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr. Am Vorabend des Tages...
