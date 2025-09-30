Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Richter, hier ein Archivbild, liest am Donnerstag in Freiberg aus „Oasen im Osten“.
Frank Richter, hier ein Archivbild, liest am Donnerstag in Freiberg aus „Oasen im Osten“. Bild: Kahnert/dpa
Frank Richter, hier ein Archivbild, liest am Donnerstag in Freiberg aus „Oasen im Osten“.
Frank Richter, hier ein Archivbild, liest am Donnerstag in Freiberg aus „Oasen im Osten“. Bild: Kahnert/dpa
Freiberg
„Oasen im Osten“ – Frank Richter stellt in Freiberg sein neues Buch vor
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit kommt Frank Richter nach Freiberg. Der Publizist gibt neue Einblicke in Ostdeutschland.

Freiberg erwartet am Donnerstag, 2. Oktober, den bekannten Frank Richter: Der Publizist und frühere Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung liest in der Rösterei Café Momo, Korngasse 3, aus seinem neuen Buch „Oasen im Osten – Entdeckungen in den neuen Ländern“. Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr. Am Vorabend des Tages...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
16:30 Uhr
2 min.
Büchercafé im Erzgebirge: Frank Richter geht auf Entdeckungsreise durch den Osten
Bürgerrechtler Frank Richter stellt in Annaberg sein Buch über den Osten vor.
Der bekannte Bürgerrechtler lässt in seinem neuen Buch mehr 50 Autoren zu Wort kommen. Sie erzählen von Menschen mit Ideen, bemerkenswerten Projekten und Begegnungsmöglichkeiten.
Antje Flath
12.08.2025
1 min.
„Oasen im Osten“ – Frank Richter stellt im Erzgebirge sein neues Buch vor
Frank Richter, früherer Chef der Landeszentrale für politische Bildung, in Schwarzenberg.
Es ist noch nicht auf dem Markt, aber verspricht Spannendes aus dem Osten. Im Erzgebirge ist Frank Richter gern. Am Mittwoch kommt er nach Schwarzenberg.
Beate Kindt-Matuschek
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel