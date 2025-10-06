Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Richter stellte in der Freiberger Kaffeerösterei „Momo“ sein Buch „Oasen im Osten“ vor.
Frank Richter stellte in der Freiberger Kaffeerösterei „Momo“ sein Buch „Oasen im Osten“ vor. Bild: H. Wenige
Frank Richter stellte in der Freiberger Kaffeerösterei „Momo“ sein Buch „Oasen im Osten“ vor.
Frank Richter stellte in der Freiberger Kaffeerösterei „Momo“ sein Buch „Oasen im Osten“ vor. Bild: H. Wenige
Freiberg
Oasen statt Gegensätze: Frank Richter liest in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frühere Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung sagte in Freiberg: „Vergleich ist das beste Rezept zum Unglücklichsein.“

Der Publizist Frank Richter hat am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit in Freiberg Einblicke in die ostdeutsche Gegenwart gegeben. Rund 50 Gäste kamen am Donnerstagabend in die Kaffeerösterei „Momo“, wo er aus seinem Buch „Oasen im Osten – Entdeckungen in den neuen Ländern“ las. Eingeladen hatten Alexander Geißler vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
30.09.2025
1 min.
„Oasen im Osten“ – Frank Richter stellt in Freiberg sein neues Buch vor
Frank Richter, hier ein Archivbild, liest am Donnerstag in Freiberg aus „Oasen im Osten“.
Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit kommt Frank Richter nach Freiberg. Der Publizist gibt neue Einblicke in Ostdeutschland.
Heike Hubricht
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
02.10.2025
2 min.
Büchercafé im Erzgebirge: Frank Richter geht auf Entdeckungsreise durch den Osten
Bürgerrechtler Frank Richter stellt in Annaberg sein Buch über den Osten vor.
Der bekannte Bürgerrechtler lässt in seinem neuen Buch mehr 50 Autoren zu Wort kommen. Sie erzählen von Menschen mit Ideen, bemerkenswerten Projekten und Begegnungsmöglichkeiten.
Antje Flath
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
Mehr Artikel