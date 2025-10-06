Oasen statt Gegensätze: Frank Richter liest in Freiberg

Der frühere Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung sagte in Freiberg: „Vergleich ist das beste Rezept zum Unglücklichsein.“

Der Publizist Frank Richter hat am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit in Freiberg Einblicke in die ostdeutsche Gegenwart gegeben. Rund 50 Gäste kamen am Donnerstagabend in die Kaffeerösterei „Momo“, wo er aus seinem Buch „Oasen im Osten – Entdeckungen in den neuen Ländern“ las. Eingeladen hatten Alexander Geißler vom...