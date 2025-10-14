Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • OB-Kandidat mit direktem Draht ins Freiberger Rathaus: Der umstrittene Wahlkampf von Philipp Preißler

Starke Präsenz im Wahlkampf: eines der Transparente, mit denen Philipp Preißler in Freiberg wirbt.
Starke Präsenz im Wahlkampf: eines der Transparente, mit denen Philipp Preißler in Freiberg wirbt. Bild: Eckardt Mildner
Starke Präsenz im Wahlkampf: eines der Transparente, mit denen Philipp Preißler in Freiberg wirbt.
Starke Präsenz im Wahlkampf: eines der Transparente, mit denen Philipp Preißler in Freiberg wirbt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
OB-Kandidat mit direktem Draht ins Freiberger Rathaus: Der umstrittene Wahlkampf von Philipp Preißler
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Darf man als Kandidat kurz vor der Oberbürgermeisterwahl eine Schüler-Laufveranstaltung eröffnen, während der Mitbewerber seinen Stand räumen muss? Das Agieren des OB-Büroleiters wirft Fragen auf.

Als Jens Gernegroß vor einigen Tagen das Instagram-Profil von Philipp Preißler öffnete, staunte er nicht schlecht: Er sah dort ein Foto, das Preißler auf der städtischen Sportanlage „Ulrich Rülein von Calw“ zeigt, neben ihm Kinder, die auf sein Startsignal warten. Darunter schrieb Preißler: „Es war mir eine große Freude, die...
