Das Briefwahlbüro im Freiberger Rathaus soll am 8. September öffnen.
Das Briefwahlbüro im Freiberger Rathaus soll am 8. September öffnen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
OB-Wahl in Freiberg: Briefwahlbüro öffnet ab 8. September
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Wer sozusagen im Wahllokal „vorwählen“ will, hat knapp drei Wochen dazu im Rathaus am Obermarkt Gelegenheit.

Freiberg.

Knapp drei Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg am 28. September öffnet das Briefwahlbüro der Stadt im Rathaus. Laut der Pressestelle der Stadtverwaltung ist das barrierefrei erreichbare Büro im ersten Obergeschoss am Obermarkt 8 ab Montag, 8. September bis einschließlich 26. September geöffnet, für Sonderfälle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr. Die Wahlbenachrichtigungen würden derzeit versendet. Vor Ort könne die Briefwahl beantragt und durchgeführt werden. Wahlberechtigt sind in Freiberg rund 30.500 Bürger. Wahlberechtigte könnten sich die Unterlagen auch zuschicken lassen und zu Hause wählen. Anträge könnten online oder per E-Mail ([email protected]) gestellt werden. (kru) www.freiberg.de/wahlschein

