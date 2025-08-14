OB-Wahlkampf im Fahrradsattel: Wer fährt E-Bike beim Fahrrad-Zickzack?

Freiberg
Das gab es noch nie: Alle fünf OB-Anwärter steigen am Samstag aufs Rad und nehmen an Freibergs verrücktestem Radwettbewerb teil. Die „Freie Presse“ fragt sie nach Fahrrad, Fitness und Strategie.
Das ist wirklich einmalig in Freiberg: Alle fünf OB-Kandidaten steigen am Samstag auf ihr Fahrrad und nehmen am 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack (FFZ) teil. Die Mischung aus Sport, Spiel und Glück hat 2024 mehr als 230 Teilnehmer angezogen.
