Regionale Nachrichten und News
Beim Start des 10. Freiberger Fahrrad-Zickzacks waren einige Teilnehmer aufgeregt. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Beim Start des 10. Freiberger Fahrrad-Zickzacks waren einige Teilnehmer aufgeregt.
Freiberg
OB-Wahlkampf im Fahrradsattel: Wer fährt E-Bike beim Fahrrad-Zickzack?
Von Cornelia Schönberg
Das gab es noch nie: Alle fünf OB-Anwärter steigen am Samstag aufs Rad und nehmen an Freibergs verrücktestem Radwettbewerb teil. Die „Freie Presse“ fragt sie nach Fahrrad, Fitness und Strategie.

Das ist wirklich einmalig in Freiberg: Alle fünf OB-Kandidaten steigen am Samstag auf ihr Fahrrad und nehmen am 12. Freiberger Fahrrad-Zickzack (FFZ) teil. Die Mischung aus Sport, Spiel und Glück hat 2024 mehr als 230 Teilnehmer angezogen.
