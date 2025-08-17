Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vivienne Fleischer sammelte Spenden für den Jugendclub.
Vivienne Fleischer sammelte Spenden für den Jugendclub. Bild: Mathias Herrmann
Vivienne Fleischer sammelte Spenden für den Jugendclub.
Vivienne Fleischer sammelte Spenden für den Jugendclub. Bild: Mathias Herrmann
 15 Bilder
Freiberg
Oberbobritzsch feiert drei Tage lang: Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Höhepunkt des zweiten Tages war das Treffen der Feuerwehren und der Dorfclubs. Doch es gab noch viel mehr.

Das Dorffest von Oberbobritzsch ist eine Institution. Am Samstag stand es im Zeichen der Vereine und Feuerwehren. Vikinger-Schach und das Vogelschießen der Feuerwehr standen auf dem Programm, außerdem gaben die Herren von der Feuerwehr eine Gesangseinlage. Am Sonntag geht es weiter mit dem Bobritzschtaltreffen: Abordnungen aus den Orten, die am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
17.08.2025
5 min.
Von Herzen gefeiert: Oberbobritzsch begeistert mit Tradition, Gemeinschaft und Party
Update
Monika und Thomas Richter waren mit ihrem Willy's Overland beim Dorffest dabei.
Oberbobritzsch feierte sein jährliches Dorffest mit viel Abwechslung und begeistert Menschen nicht nur aus dem Ort.
Mathias Herrmann
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
13.08.2025
4 min.
Oldtimer, Vogelschießen und Gestört aber geil: Dorffest und Bobritzschtaltreffen in Oberbobritzsch mit Krachern
Gruppenbild mit König: Die Akteure von Dorffest und Bobritzschtaltreffen in Oberbobritzsch versammeln sich um Bobritzschtalchef Reiner Hentschel (M.).
Das Dorffest in Oberbobritzsch ist eine Institution, das Programm kann sich sehen lassen. Diesmal ist sogar das Bobritzschtaltreffen integriert. Doch was hat da ein König zu suchen?
Wieland Josch
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
Mehr Artikel