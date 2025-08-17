Oberbobritzsch feiert drei Tage lang: Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest

Höhepunkt des zweiten Tages war das Treffen der Feuerwehren und der Dorfclubs. Doch es gab noch viel mehr.

Das Dorffest von Oberbobritzsch ist eine Institution. Am Samstag stand es im Zeichen der Vereine und Feuerwehren. Vikinger-Schach und das Vogelschießen der Feuerwehr standen auf dem Programm, außerdem gaben die Herren von der Feuerwehr eine Gesangseinlage. Am Sonntag geht es weiter mit dem Bobritzschtaltreffen: Abordnungen aus den Orten, die am...