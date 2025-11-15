Oberbobritzsch: Positiver Drogentest bei Unfall auf Schulweg

Die Fahrer zweier Kleintransporter sind am Freitagnachmittag miteinander kollidiert. Bei wem wurden Rauschmittel festgestellt?

Ein Unfall zwischen zwei Kleintransportern sorgte am Freitagmittag in Oberbobritzsch für Aufsehen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Schulweg, als ein 64-jähriger Fahrer von einer Nebenstraße in den fließenden Verkehr einfuhr und mit einem anderen VW-Transporter kollidierte. Der 64-Jährige erlitt leichte...