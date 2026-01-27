Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück

Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?

Philipp Preißler (40) ist nicht mehr Mitglied des Gemeinderates seiner Heimatgemeinde Großhartmannsdorf. Er selbst hat beantragt, sich aus dem Gremium zurückziehen zu dürfen. Der Gemeinderat hat am Montagabend darüber entschieden. Seit September 2014 war Preißler ohne Unterbrechung für die Freie Wählervereinigung (FWV) im Rat tätig. Ob...