Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück

Freiberg
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Philipp Preißler (40) ist nicht mehr Mitglied des Gemeinderates seiner Heimatgemeinde Großhartmannsdorf. Er selbst hat beantragt, sich aus dem Gremium zurückziehen zu dürfen. Der Gemeinderat hat am Montagabend darüber entschieden. Seit September 2014 war Preißler ohne Unterbrechung für die Freie Wählervereinigung (FWV) im Rat tätig. Ob...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.