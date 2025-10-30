Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Stimmen zur OB-Wahl in Freiberg sind ausgezählt. Das Ergebnis wurde festgestellt. Bild: Eckardt Mildner
Die Stimmen zur OB-Wahl in Freiberg sind ausgezählt. Das Ergebnis wurde festgestellt. Bild: Eckardt Mildner
Update
Freiberg
Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg: Ergebnis festgestellt - Nun läuft die Einspruchsfrist
Redakteur
Von Wieland Josch
Philipp Preißler hat die Wahl zum Oberbürgermeister von Freiberg deutlich gewonnen. Doch das Ergebnis muss durch die Formalien noch abgesichert werden. Legt einer seiner Mitbewerber Einspruch ein?

Am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr kam die offizielle Mitteilung im elektronischen Amtsblatt der Stadt Freiberg: Der parteilose Kandidat der Freien Wähler Philipp Preißler „hat die höchste Stimmenzahl auf sich vereint und ist damit als Oberbürgermeister der Stadt Freiberg gewählt.“ Dieses Ergebnis für den zweiten Wahlgang der OB-Wahlen in...
