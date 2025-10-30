Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg: Ergebnis festgestellt - Nun läuft die Einspruchsfrist

Philipp Preißler hat die Wahl zum Oberbürgermeister von Freiberg deutlich gewonnen. Doch das Ergebnis muss durch die Formalien noch abgesichert werden. Legt einer seiner Mitbewerber Einspruch ein?

Am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr kam die offizielle Mitteilung im elektronischen Amtsblatt der Stadt Freiberg: Der parteilose Kandidat der Freien Wähler Philipp Preißler „hat die höchste Stimmenzahl auf sich vereint und ist damit als Oberbürgermeister der Stadt Freiberg gewählt." Dieses Ergebnis für den zweiten Wahlgang der OB-Wahlen in...