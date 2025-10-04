Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Bild: Marcel Schlenkrich
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Von Grit Baldauf, Matthias Behrend, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.

Drei Männer stellen sich am 26. Oktober zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg dem Votum der Bürger. Nach dem ersten Wahlgang vom 28. September steht jetzt fest, dass diese drei der ursprünglich fünf Bewerber erneut antreten: Philipp Preißler (parteilos, nominiert von den Freien Wählern), Christian Pudack (parteilos, nominiert von Freiberg...
