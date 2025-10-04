Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen

Freiberg
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Drei Männer stellen sich am 26. Oktober zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg dem Votum der Bürger. Nach dem ersten Wahlgang vom 28. September steht jetzt fest, dass diese drei der ursprünglich fünf Bewerber erneut antreten: Philipp Preißler (parteilos, nominiert von den Freien Wählern), Christian Pudack (parteilos, nominiert von Freiberg...
