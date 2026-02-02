Oberschöna bei Freiberg hebt Saalmieten an

Familienfeiern werden teurer: Die Entgelte für die Nutzung kommunaler Räume steigen. Beim Saal im Rathaus ist ein Rabatt möglich.

Die Miete für Räumlichkeiten der Gemeinde Oberschöna beispielsweise für Familienfeiern wird teurer. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Die Säle im Rathaus Oberschöna sowie in den Vereinshäusern in Wegefarth und Bräunsdorf kosten seit Jahresbeginn 200 Euro pro Tag. Zuvor waren hier 140 beziehungsweise 150 Euro fällig...