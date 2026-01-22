Oberschöna bei Freiberg: Werden Vereine zur Kasse gebeten?

Der Gemeinde fehlen dieses Jahr laut Bürgermeister rund 2 Millionen Euro. Was sind die Gründe für das Defizit und wie soll es behoben werden?

Im Etatentwurf der Gemeinde Oberschöna klafft 2026 ein Loch von rund 2 Millionen Euro. „Wir schaffen es noch nicht, unsere laufenden Kosten von rund 6,5 Millionen Euro aus den Einnahmen zu decken“, sagt Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU). Das Minus sei aber nicht durch die Investitionen im vergangenen Jahr entstanden, so der Rathauschef:... Im Etatentwurf der Gemeinde Oberschöna klafft 2026 ein Loch von rund 2 Millionen Euro. „Wir schaffen es noch nicht, unsere laufenden Kosten von rund 6,5 Millionen Euro aus den Einnahmen zu decken“, sagt Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU). Das Minus sei aber nicht durch die Investitionen im vergangenen Jahr entstanden, so der Rathauschef:...