MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rico Gerhardt (CDU) ist der Bürgermeister der Gemeinde Oberschöna.
Rico Gerhardt (CDU) ist der Bürgermeister der Gemeinde Oberschöna. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Rico Gerhardt (CDU) ist der Bürgermeister der Gemeinde Oberschöna.
Rico Gerhardt (CDU) ist der Bürgermeister der Gemeinde Oberschöna. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Oberschöna bei Freiberg: Werden Vereine zur Kasse gebeten?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemeinde fehlen dieses Jahr laut Bürgermeister rund 2 Millionen Euro. Was sind die Gründe für das Defizit und wie soll es behoben werden?

Im Etatentwurf der Gemeinde Oberschöna klafft 2026 ein Loch von rund 2 Millionen Euro. „Wir schaffen es noch nicht, unsere laufenden Kosten von rund 6,5 Millionen Euro aus den Einnahmen zu decken“, sagt Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU). Das Minus sei aber nicht durch die Investitionen im vergangenen Jahr entstanden, so der Rathauschef:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
19.11.2025
5 min.
Oberschöna baut auf Bildung: Einweihung des neuen Schulanbaus als Investition in die Zukunft
Unter großem Interesse wurde der Anbau feierlich eingeweiht.
Mit einem Tag der offenen Tür hat die Grundschule Oberschöna ihren neuen Anbau eingeweiht. Das Gebäude bietet weitere Klassenzimmer und einen barrierefreien Zugang.
Mathias Herrmann
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
09:00 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderung auf der B 173 in Oberschöna bei Freiberg
An der B 173 in Oberschöna sind zwei Bäume gefällt worden.
Die Straßenmeisterei Freiberg hat eine Fahrspur gesperrt und eine Ampelregelung eingerichtet. Das war der Grund.
Steffen Jankowski
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel