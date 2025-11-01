Oberschöna: Neuer Förderverein stärkt die Jugendfeuerwehr

Freiberg
Die Jugendfeuerwehr Oberschöna feierte kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen mit spannenden Wettkämpfen. Welche Herausforderungen mussten die Jugendlichen meistern?
Die Jugendfeuerwehr Oberschöna erhält zusätzliche Unterstützung: Sie hat jetzt einen Förderverein. Die zehn Gründungsmitglieder wollen vor allem dabei helfen, Fördermittelanträge und Abrechnungen zu vereinfachen, berichtet Wehrleiter Robert Müller.
