Die Jugendfeuerwehr Oberschöna ist 2023 in Hoyerswerda Vize-Landesmeister geworden. Bild: FW Oberschöna/Archiv
Die Jugendfeuerwehr Oberschöna ist 2023 in Hoyerswerda Vize-Landesmeister geworden. Bild: FW Oberschöna/Archiv
Freiberg
Oberschöna: Neuer Förderverein stärkt die Jugendfeuerwehr
Von Steffen Jankowski
Die Jugendfeuerwehr Oberschöna feierte kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen mit spannenden Wettkämpfen. Welche Herausforderungen mussten die Jugendlichen meistern?

Die Jugendfeuerwehr Oberschöna erhält zusätzliche Unterstützung: Sie hat jetzt einen Förderverein. Die zehn Gründungsmitglieder wollen vor allem dabei helfen, Fördermittelanträge und Abrechnungen zu vereinfachen, berichtet Wehrleiter Robert Müller.
