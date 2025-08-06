Offene Worte: Warum Kraftsportweltmeister Rico Martinez nicht zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg antritt

Freiberg
Interesse war ihm nachgesagt worden, das höchste Amt der Stadt erobern zu wollen. Warum es nicht zur Kandidatur des Sportlers und Stadtchronisten kam, sagt er nun selbst.
Am 28. September findet in Freiberg die erste Runde zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters statt. Mit Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabhängig), Philipp Preißler (parteilos), Christian Pudack (parteilos) und Jens Uhlemann (AfD) gehen fünf Männer ins Rennen. Doch gab es im Vorfeld der Kandidatenkür auch weitere Namen, die ins Spiel...
