„Offenheit ist das Gebot der Stunde“: SPD Freiberg will Bahnhofsthema öffentlich machen

Freiberg
Ein Freiberger Bahnhof als Symbol der Transparenz: Die SPD will öffentlich informieren.
Wie steht es um den Umbau des Freiberger Bahnhofsgebäudes? Die SPD-Stadtratsfraktion will zu Beginn der Ratssitzung (6. November, 16 Uhr, Rathaus) beantragen, den Stand öffentlich zu behandeln. Ziel sei, dass Bürger nachvollziehbare Informationen über eines der zentralen Stadtentwicklungsprojekte erhalten, bevor weitere Beschlüsse gefasst...
