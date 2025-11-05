Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle und Thema im Stadtrat.
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle und Thema im Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle und Thema im Stadtrat.
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle und Thema im Stadtrat. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Offenheit ist das Gebot der Stunde“: SPD Freiberg will Bahnhofsthema öffentlich machen
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Freiberger Bahnhof als Symbol der Transparenz: Die SPD will öffentlich informieren.

Wie steht es um den Umbau des Freiberger Bahnhofsgebäudes? Die SPD-Stadtratsfraktion will zu Beginn der Ratssitzung (6. November, 16 Uhr, Rathaus) beantragen, den Stand öffentlich zu behandeln. Ziel sei, dass Bürger nachvollziehbare Informationen über eines der zentralen Stadtentwicklungsprojekte erhalten, bevor weitere Beschlüsse gefasst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
03.11.2025
4 min.
Freiberger Bahnhof: Stadt und Landkreis suchen Weg aus der Sackgasse
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist eine Großbaustelle. Der Außenputz ist aufgebracht.
Der Bahnhofsumbau bereitet den Freibergern Sorgen. Der Landkreis als wichtiger Großmieter fehlt. Nun wird das Projekt ein Thema im Stadtrat. Und es gibt einen neuen Vorschlag.
Grit Baldauf, Wieland Josch
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel