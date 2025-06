Olaf Schubert und mehr: Von Theater bis Sport, alles dabei bei den Freiberger Sommernächten

Schatten und Spaß – die Zutaten für heiße Sommertage in der Silberstadt: Wie kommen Fans von Olaf Schubert zu einem Wiedersehen mit dem Comedian?

Am ersten heißen Tag des Jahres sind die Freiberger Sommernächte in Schloss Freudenstein in ihre 16. Saison gestartet. Gäste suchten am Freitagabend Schatten unterm Sonnenschirm. Nach dem Streifen „Go trabi go“ geht es mit Filmnächten, Konzerten, Partys, Theater, Comedy und Sport bis zum 14. September Schlag auf Schlag.