Oldtimer, Vogelschießen und Gestört aber geil: Dorffest und Bobritzschtaltreffen in Oberbobritzsch mit Krachern

Freiberg
Das Dorffest in Oberbobritzsch ist eine Institution, das Programm kann sich sehen lassen. Diesmal ist sogar das Bobritzschtaltreffen integriert. Doch was hat da ein König zu suchen?
Keine Sorge, wenn Sie in der Überschrift das Wort „König“ gelesen haben. Oberbobritzsch und mit ihm das ganze Bobritzschtal sind nicht zu einer zweifelhaften Monarchie mutiert. Ganz im Gegenteil. Aber davon später mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.