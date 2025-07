Oldtimerabenteuer mit 35 Stundenkilometern: Drei Männer fahren im P 70 von Kleinschirma bei Freiberg rund um Deutschland

Der P 70 und der Trabant sind Symbole für Ideenreichtum und Mangelwirtschaft in der DDR. Mit ihrer Reise zelebrieren die drei Männer nicht nur ein Jubiläum, sondern auch ein Stück Automobilhistorie.

Den 8. August sollten sich Oldtimerfreunde im Kalender anstreichen: Am Freitag in knapp drei Wochen werden in Kleinschirma bei Freiberg drei tollkühne Männer verabschiedet: Klaus Werner, Eric Sadewater und Holger Behnke wollen mit drei P-70-Fahrzeugen einmal rund um Deutschland fahren. Ab 19 Uhr lädt der Ortsverein auf den Festplatz am...