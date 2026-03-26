Otto Altenkirch in Siebenlehn: Wasserturmverein sagt Danke

Damit eine Ausstellung mit Werken des bekannten Malers möglich wurde, gab es Fördergeld vom Leader-Programm.

Der Förderverein Wasserturm Siebenlehn wurde im Rahmen der Leader-Förderung des Klosterbezirks Altzella mit finanziellen Mitteln unterstützt. Das teilt der Verein mit. „Gefördert wurden sowohl die technische Ausstattung als auch die Raumausstattung der Otto-Altenkirch-Ausstellung im historischen Wasserturm in Siebenlehn“, so Ronny Erfurt...