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Ronny Erfurt (l.) und weitere Mitglieder des Wasserturmvereins Siebenlehn.
Ronny Erfurt (l.) und weitere Mitglieder des Wasserturmvereins Siebenlehn. Foto: Christof Heyden/Archiv
Ronny Erfurt (l.) und weitere Mitglieder des Wasserturmvereins Siebenlehn.
Ronny Erfurt (l.) und weitere Mitglieder des Wasserturmvereins Siebenlehn. Foto: Christof Heyden/Archiv
Freiberg
Otto Altenkirch in Siebenlehn: Wasserturmverein sagt Danke
Redakteur
Von Wieland Josch
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Damit eine Ausstellung mit Werken des bekannten Malers möglich wurde, gab es Fördergeld vom Leader-Programm.

Der Förderverein Wasserturm Siebenlehn wurde im Rahmen der Leader-Förderung des Klosterbezirks Altzella mit finanziellen Mitteln unterstützt. Das teilt der Verein mit. „Gefördert wurden sowohl die technische Ausstattung als auch die Raumausstattung der Otto-Altenkirch-Ausstellung im historischen Wasserturm in Siebenlehn“, so Ronny Erfurt...
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