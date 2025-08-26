Party, Pferde, Schlager-Pop: In Halsbach wird das zehnte Sommerfest gefeiert

Dieses eine Mal soll aus einer beschaulichen Feier eine ordentliche Sause werden. Am kommenden Wochenende gibt es eine XL-Ausgabe in dem Stadtteil von Freiberg.

Das Sommerfest im Freiberger Stadtteil Halsbach ist in den vergangenen Jahren ein nettes Zusammensein an einem Sonntagnachmittag gewesen. "Mit viel Spiel und Spaß", wie Kati Kluge, 1. Vorsitzende des veranstaltenden Heimatvereins Halsbach, es beschreibt. Doch am kommenden Wochenende wird alles anders sein. Denn dann wird das Fest zum zehnten Mal... Das Sommerfest im Freiberger Stadtteil Halsbach ist in den vergangenen Jahren ein nettes Zusammensein an einem Sonntagnachmittag gewesen. "Mit viel Spiel und Spaß", wie Kati Kluge, 1. Vorsitzende des veranstaltenden Heimatvereins Halsbach, es beschreibt. Doch am kommenden Wochenende wird alles anders sein. Denn dann wird das Fest zum zehnten Mal...