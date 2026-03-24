Partymachen wird zur Spontansache: So reagiert das Tivoli Freiberg auf das neue Nachtleben

Freiberg
Freiberg. Deutschlandweit steht die Clublandschaft unter Kostendruck. Kommunikationskanäle verändern sich, junge Leute entscheiden spontaner, ob sie ausgehen. Das Nachtleben verändert sich auch in Freiberg. Wie das Tivoli auf Kritik reagiert, womit sie experimentieren und gleichzeitig Stammgäste halten wollen, verraten Andrea Tzschöckel und Katrin Hoyer im Interview.
Freie Presse: Kürzlich berichteten wir darüber, dass sich das Weggehen und Partymachen verändert – auch in Freiberg. Das Thema trifft einen Nerv und wurde im Netz intensiv kommentiert. Wie zufrieden sind Sie aktuell mit der Auslastung der Veranstaltungen?
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