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Mit Laserlicht und Discokugel: Fast jeder Freiberger verbindet eine persönliche Erinnerung mit dem Tivoli Freiberg.
Mit Laserlicht und Discokugel: Fast jeder Freiberger verbindet eine persönliche Erinnerung mit dem Tivoli Freiberg. Foto: Marcel Schlenkrich/Archiv
Katrin Hoyer (l.), Betriebsleiterin des Tivoli, und Andrea Tzschöckel, Mitgeschäftsführerin der Gastro Service Mittelsachsen GmbH freuen sich auf viele Gäste im Ballhaus.
Katrin Hoyer (l.), Betriebsleiterin des Tivoli, und Andrea Tzschöckel, Mitgeschäftsführerin der Gastro Service Mittelsachsen GmbH freuen sich auf viele Gäste im Ballhaus. Foto: Eckardt Mildner
Das Tivoli in Freiberg ist Disko und Ballhaus, Konzert- und Veranstaltungsort in einem.
Das Tivoli in Freiberg ist Disko und Ballhaus, Konzert- und Veranstaltungsort in einem. Foto: Eckardt Mildner
Mit Laserlicht und Discokugel: Fast jeder Freiberger verbindet eine persönliche Erinnerung mit dem Tivoli Freiberg.
Mit Laserlicht und Discokugel: Fast jeder Freiberger verbindet eine persönliche Erinnerung mit dem Tivoli Freiberg. Foto: Marcel Schlenkrich/Archiv
Katrin Hoyer (l.), Betriebsleiterin des Tivoli, und Andrea Tzschöckel, Mitgeschäftsführerin der Gastro Service Mittelsachsen GmbH freuen sich auf viele Gäste im Ballhaus.
Katrin Hoyer (l.), Betriebsleiterin des Tivoli, und Andrea Tzschöckel, Mitgeschäftsführerin der Gastro Service Mittelsachsen GmbH freuen sich auf viele Gäste im Ballhaus. Foto: Eckardt Mildner
Das Tivoli in Freiberg ist Disko und Ballhaus, Konzert- und Veranstaltungsort in einem.
Das Tivoli in Freiberg ist Disko und Ballhaus, Konzert- und Veranstaltungsort in einem. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Partymachen wird zur Spontansache: So reagiert das Tivoli Freiberg auf das neue Nachtleben
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Freiberg. Deutschlandweit steht die Clublandschaft unter Kostendruck. Kommunikationskanäle verändern sich, junge Leute entscheiden spontaner, ob sie ausgehen. Das Nachtleben verändert sich auch in Freiberg. Wie das Tivoli auf Kritik reagiert, womit sie experimentieren und gleichzeitig Stammgäste halten wollen, verraten Andrea Tzschöckel und Katrin Hoyer im Interview.

Freie Presse: Kürzlich berichteten wir darüber, dass sich das Weggehen und Partymachen verändert – auch in Freiberg. Das Thema trifft einen Nerv und wurde im Netz intensiv kommentiert. Wie zufrieden sind Sie aktuell mit der Auslastung der Veranstaltungen?
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