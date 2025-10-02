Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bleibt Stefan Krinke im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Freiberg?
Bleibt Stefan Krinke im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Freiberg?
Freiberg
Paukenschlag im Freiberger OB-Wahlkampf: Gibt es einen Rückzug vom Rückzug?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Bis Freitag, 18 Uhr müssen sich die fünf Kandidaten entscheiden, ob sie in den 2. Wahlgang gehen. Ein Bewerber hatte schon abgewunken.

Dr. Stefan Krinke, der als unabhängiger Einzelbewerber zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Freiberg angetreten war, geht möglicherweise doch in den 2. Wahlgang am 26. Oktober. Das hat der 40-Jährige am Mittwoch gegenüber der „Freien Presse“ erklärt.
