Paukenschlag im Freiberger OB-Wahlkampf: Gibt es einen Rückzug vom Rückzug?

Freiberg
Bis Freitag, 18 Uhr müssen sich die fünf Kandidaten entscheiden, ob sie in den 2. Wahlgang gehen. Ein Bewerber hatte schon abgewunken.
Dr. Stefan Krinke, der als unabhängiger Einzelbewerber zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Freiberg angetreten war, geht möglicherweise doch in den 2. Wahlgang am 26. Oktober. Das hat der 40-Jährige am Mittwoch gegenüber der „Freien Presse“ erklärt.
