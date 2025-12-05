Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
Vor allem „Nessun Dorma" begeisterte das Publikum.
Vor allem „Nessun Dorma“ begeisterte das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Paul Potts überzeugte das Publikum mit seiner Mischung aus Pop und Klassik.
Paul Potts überzeugte das Publikum mit seiner Mischung aus Pop und Klassik. Bild: Mathias Herrmann
Kevin Papst begleitete Paul Potts.
Kevin Papst begleitete Paul Potts. Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
Vor allem „Nessun Dorma“ begeisterte das Publikum.
Vor allem „Nessun Dorma“ begeisterte das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Paul Potts überzeugte das Publikum mit seiner Mischung aus Pop und Klassik.
Paul Potts überzeugte das Publikum mit seiner Mischung aus Pop und Klassik. Bild: Mathias Herrmann
Kevin Papst begleitete Paul Potts.
Kevin Papst begleitete Paul Potts. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Paul Potts verzaubert Freiberg
Von Mathias Herrmann
Der britische Opernstar Paul Potts gastierte vor ausverkauftem Haus in Freiberg.

Einen stimmungsvollen Auftakt in die Weihnachtszeit gab es mit dem Konzert von Paul Pott am Donnerstag in der Nikolaikirche in Freiberg. Der britische Opernstar verzauberte das Publikum mit einem Potpourri aus Pop, Oper und Weihnachtsliedern wie „White Christmas“ oder „Leise rieselt der Schnee“.
