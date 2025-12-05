Paul Potts verzaubert Freiberg

Freiberg
Der britische Opernstar Paul Potts gastierte vor ausverkauftem Haus in Freiberg.
Einen stimmungsvollen Auftakt in die Weihnachtszeit gab es mit dem Konzert von Paul Pott am Donnerstag in der Nikolaikirche in Freiberg. Der britische Opernstar verzauberte das Publikum mit einem Potpourri aus Pop, Oper und Weihnachtsliedern wie „White Christmas“ oder „Leise rieselt der Schnee“.
