Peter Maffay in Schwarzenberg: Wie eine Freiberger Firma das Catering für 20.000 Konzertbesucher gestemmt hat

Der GSM Gastro Service Mittelsachsen hatte am Wochenende auf der Waldbühne 120 Leute im Einsatz. Wie ist die Versorgung der rund 20.000 Konzertbesucher mit Speis und Trank gelaufen?

Der Gastro Service Mittelsachsen hat ein heißes Wochenende hinter sich. Und das nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen. Die Tochterfirma des Freiberger Brauhauses hat am Freitag und am Sonnabend das Catering für die Gäste der beiden Konzerte von Peter Maffay auf der Waldbühne in Schwarzenberg gestemmt.