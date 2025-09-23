Petrikirche Freiberg: Zwei Chöre verschmelzen Klangwelten

Die Petrikirche wird zum Resonanzraum: Stimmen wandern durch das Kirchenschiff, verweben sich zu sphärischen Klängen zwischen stiller Andacht und rhythmischer Ekstase.

Für den 27. September wird ab 19.30 Uhr zu einem klangvollen Abend in die Petrikirche Freiberg eingeladen: Der A-Capella-Kammerchor Freiberg und das Ensemble Voice Dance vereinen sich in einem Wandelkonzert, das zwischen geistlicher Polyphonie, sphärischen Klangräumen und rhythmischer Vokalakrobatik pendelt.