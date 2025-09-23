Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Ensemble Voice Dance, hier bei einem Konzert in der Nikolaikirche.
Das Ensemble Voice Dance, hier bei einem Konzert in der Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
Das Ensemble Voice Dance, hier bei einem Konzert in der Nikolaikirche.
Das Ensemble Voice Dance, hier bei einem Konzert in der Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Petrikirche Freiberg: Zwei Chöre verschmelzen Klangwelten
Von Elke Hussel
Die Petrikirche wird zum Resonanzraum: Stimmen wandern durch das Kirchenschiff, verweben sich zu sphärischen Klängen zwischen stiller Andacht und rhythmischer Ekstase.

Für den 27. September wird ab 19.30 Uhr zu einem klangvollen Abend in die Petrikirche Freiberg eingeladen: Der A-Capella-Kammerchor Freiberg und das Ensemble Voice Dance vereinen sich in einem Wandelkonzert, das zwischen geistlicher Polyphonie, sphärischen Klangräumen und rhythmischer Vokalakrobatik pendelt.
