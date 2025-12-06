Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Pfarrgasse in Freiberg ist ein Reifen eines Skoda Kodiaq zerstochen worden.
Auf der Pfarrgasse in Freiberg ist ein Reifen eines Skoda Kodiaq zerstochen worden. Bild: Marcel Schlenkrich
Auf der Pfarrgasse in Freiberg ist ein Reifen eines Skoda Kodiaq zerstochen worden.
Auf der Pfarrgasse in Freiberg ist ein Reifen eines Skoda Kodiaq zerstochen worden. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Pfarrgasse in Freiberg: Wieder Reifen zerstochen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Geschädigte hatte zuvor schon ähnliche Fälle angezeigt.

Auf der Pfarrgasse in Freiberg treiben offenbar ein oder mehrere Reifenstecher ihr Unwesen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, waren Beamte am Samstagvormittag in die Gasse am Rande der Freiberger Altstadt gerufen worden. Bei einem Skodia Kodiaq war ein Rad attackiert worden; der Reifen war platt und habe eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
1 min.
Oelsnitz: Reifen an geparkten Autos zerstochen
Plattfuß: An geparkten Autos in Oelsnitz sind Reifen zerstochen worden.
Die Polizei ermittelt zu Beschädigungen, die sich in der vergangenen Woche ereignet haben.
Ronny Hager
15:10 Uhr
2 min.
Elversberg nach Sieg in Paderborn erster Schalke-Verfolger
Durften in Paderborn jubeln: Die Profis der SV Elversberg.
Die SV Elversberg mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter munter mit. In Paderborn profitieren die Saarländer auch von einer mehr als 30-minütigen Überzahl.
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
15:37 Uhr
1 min.
Fahrer stürzt von "Weihnachts-Quad" und wird schwer verletzt
Laut Polizei könnte ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls sein.
Ein geschmücktes Quad gerät auf einer Autobahn ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke.
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
08:51 Uhr
1 min.
Schmierfinken verunstalten Gebäude am Rathausplatz in Oelsnitz
Die Polizei wurde am Dienstagmorgen über den Vorfall informiert.
Mit Permanentmarker haben Unbekannte Wände in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel