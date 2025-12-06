Pfarrgasse in Freiberg: Wieder Reifen zerstochen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Geschädigte hatte zuvor schon ähnliche Fälle angezeigt.

Auf der Pfarrgasse in Freiberg treiben offenbar ein oder mehrere Reifenstecher ihr Unwesen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, waren Beamte am Samstagvormittag in die Gasse am Rande der Freiberger Altstadt gerufen worden. Bei einem Skodia Kodiaq war ein Rad attackiert worden; der Reifen war platt und habe eine...