Pflege als Berufung: Junge Männer gehen neue Wege in Freiberg

Den Seniorenheimen in Freiberg ist es gelungen, junge Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern. Ein Indiz dafür, dass die junge Generation durchaus bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Das Ausbildungsjahr hat in Sachsen jüngst begonnen, und auch die Seniorenheime Freiberg begrüßten neue Lehrlinge. Zum 1. September starteten zwölf junge Frauen und Männer in ihre Ausbildung, nachdem sie bereits erste praktische Erfahrungen sammeln konnten.