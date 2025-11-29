Phantom-Bier beim Patentamt: Warum die Mittelsachsen aus Verzweiflung Glühwein trinken müssen

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Aktenzeichen statt Prost - Das neue Brauhaus-Bier ist noch Theorie. Wir verraten, warum Sie sich im Weihnachtsland vorerst mit Bratwurst trösten müssen.

Nun ist sie endlich da, die Adventzeit. Die Fenster der Häuser leuchten festlich, der erste Schnee ist gefallen, und die Christ-, Weihnachts-, oder wie auch immer sie heißen -märkte, haben ihre Tore geöffnet.